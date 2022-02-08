شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوشهاب: العقوبات أداة مفيدة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

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قال السفير محمد بوشهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الإثنين، إن العقوبات أداة مفيدة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.



وتابع السفير محمد بوشهاب خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، امس، "يجب أخذ الآثار الإنسانية في الاعتبار عند فرض عقوبات على أي نظام".

وجرت جلسة مجلس الأمن امس، تحت عنوان "مناقشة حول المسائل العامة المرتبطة بالعقوبات: منع آثارها الإنسانية وغير المقصودة".