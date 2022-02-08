بريطانيا تدرس نشر قوات جوية وبحرية لحماية جنوب شرق أوروبا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الإثنين، أن بلاده تدرس نشر قوات من سلاحي الجو والبحرية لحماية جنوب شرق أوروبا.



وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن لندن تعتزم تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي في إستونيا.

ويأتي هذا التحرك مع تصاعد الأزمة على الحدود الأوكرانية الروسية.

وتحشد روسيا عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا، مثيرة مخاوف من اجتياح جديد لهذا البلد، فيما تطالب موسكو لخفض التوتر بضمانات أمنية تقضي بعدم توسيع الحلف الأطلسي شرقا وانسحابه من محيطها.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالتوسع شرقا، مؤكدا أنه يشكل تهديدا لأمن بلاده، وطالب بعدم توسع الحلف وعدم حشد قواته قرب حدود روسيا.

وشدد بوتين على أن دول حلف شمال الأطلسي تواصل ضخ أسلحة متطورة في أوكرانيا، وأن روسيا لا تهدد أي دولة، والمناورات العسكرية التي أجريت كانت داخل حدودها.