أفغانستان..20 قتيلا في عاصفة ثلجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

لقي 20 شخصا مصرعهم، الاثنين، في عاصفة ثلجية بإقليم كونار شرق أفغانستان على الحدود مع باكستان، بحسب وكالة أنباء بختار الأفغانية الرسمية.



ونقلت الوكالة عن مسؤولين في إقليم كونار قولهم إن "20 شخصاً لقوا حتفهم جراء عاصفة ثلجية ضربت مناطق في إقليم كونار شرق أفغانستان الليلة الماضية".

وكشف المسؤولون عن انتشال جثث 15 شخصًا لقوا حتفهم جراء العاصفة الثلجية المدمرة بمنطقة دانجام باقليم كونار، مشيرين إلى أن "5 جثث متبقية لا تزال الجهود جارية لانتشالها".

وتسببت عاصفة ثلجية في الآونة الأخيرة في مقتل العديد من الأشخاص في إقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان.

وبعد العاصفة الثلجية أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية التابعة لحكومة طالبان عن عزم السلطات المختصة فتح الطرق التي أغلقت جراء العاصفة.