لهذا السبب.. الكويت تؤجل الفصل الدراسي الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت صحيفة كويتية، أن وزارة التربية حسمت قرارها بشأن انطلاقة الفصل الثاني للعام الدراسي 2021 – 2022، ليكون يوم الأحد الموافق 6 مارس، بدلاً من 13 فبراير الجاري، وذلك للطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وسيتم الإعلان عن ذلك رسمياً اليوم، حسب الصحيفة.



وصرحت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، عن لقاءات تشاورية جرت امس بين وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، وعدد من القيادات التربوية المختصة على رأسهم وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، ووكيل التعليم العام أسامة السلطان، لبحث إمكانية تأجيل انطلاقة الفصل الثاني لمدة 3 أسابيع، حيث لاقى المقترح قبول القيادات، وتقرر رفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الأمر.

وذكرت الصحيفة أن «التربية» ستصدر قراراً في وقت لاحق بتعديل التقويم الدراسي للعام 2021 – 2022، حيث سيتم تأجيل الاختبارات النهائية للفصل الثاني لجميع الفصول والمراحل التعليمية، مشيرة إلى أن قطاع التعليم العام سيكلف التواجيه الفنية بإعداد تقرير مفصل وخطة، لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة وإعادة جدولة الحصص الدراسية.

وأضافت أن نظام المجموعتين المعمول به حالياً سيستمر طوال الفصل الثاني ولن يتم تغييره، ما لم يطرأ أي مستجد خاص بفيروس كورونا يهدد الصحة العامة للمتعلمين والمعلمين، مؤكداً حرص التربية على توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة للجميع.

وبينت المصادر، أن ترحيل بداية الفصل الثاني سيترتب عليه تأجيل اختبارات الوظائف الإشرافية للهيئة التعليمية إلى نهاية مارس تقريباً، إضافة الى ترحيل اختبارات الفترة الدراسية الأولى المؤجلة للطلبة المخالطين والمصابين وحالات الاشتباه لتصبح في شهر مارس بدلاً من فبراير، كما سيترتب عليه تغيير الخطط الدراسية ومواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مرجحة أن تبدأ اختبارات الثاني عشر في منتصف يونيو بدلاً من 29 مايو.