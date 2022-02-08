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الرميثي وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان التنسيق المشترك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

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استقبل الفريق الركن حمد الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي.

 

وأشار بيان لوزارة الدفاع الإماراتية إلى أن الفريق الركن حمد الرميثي والفريق أول كينيث ماكنزي بحثا خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية.

 

وأوضح البيان أن المناقشات ركزت أيضاً على عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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