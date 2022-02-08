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الصين .. 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 105 إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين ارتفاعا من 79 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 45 قبل يوم.

وسجلت الصين 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 51 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 106524 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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