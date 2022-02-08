شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 105 إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين ارتفاعا من 79 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 45 قبل يوم.

وسجلت الصين 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 51 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 106524 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.