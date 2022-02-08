شكرا لقرائتكم خبر عن لحمايتها من الصين.. صفقة عسكرية أمريكية مع تايوان بـ100 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين أن الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات وخدمات قيمتها 100 مليون دولار لتايوان من أجل "صيانة وتحسين والحفاظ" على منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي التي تستخدمها الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب بها بالسيادة عليها الصين.

وذكر بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية أنها أخطرت الكونجرس بعد موافقة وزارة الخارجية على الصفقة، التي طلبتها سفارة تايوان الفعلية في واشنطن.

وقالت الوكالة في بيان إن تحديث منظومة باتريوت للدفاع الجوي "سيساعد في تحسين أمن (تايوان) والحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إنها "ترحب بشدة" بالقرار.

وأضافت في بيان "في مواجهة توسع الصين العسكري المستمر وتحركاتها الاستفزازية، ستحافظ بلادنا على أمنها القومي بدفاع قوي وستواصل تعميق الشراكة الأمنية الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن قرار الحصول على صواريخ باتريوت الجديدة اتُخذ خلال اجتماع عام 2019 مع مسؤولين أمريكيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق من المتوقع أن "يدخل حيز التنفيذ" في غضون شهر.