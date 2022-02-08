شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: هناك إمكانية لحل دبلوماسي بشأن المواجهة مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو إنه يرى إمكانيات للتوصل إلى حل دبلوماسي للمواجهة مع روسيا.

وأضاف ماكرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعد أكثر من خمس ساعات من المحادثات مع الرئيس الروسي إنه في الأزمة الأوكرانية، يجب تنفيذ خطة السلام لمنطقة الصراع في دونباس "بدقة وبشكل كامل".

وأكد أن هذا يتطلب أيضا خطوات من أوكرانيا .

وأضاف ماكرون أنه يجب حل النزاع حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي وروسيا من تحسين علاقاتهما. وأضاف: "واجبنا هو مواصلة العمل معا".

وأشار إلى أنه من أجل ضمان السلام والأمن في أوروبا، يمكن إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لـ "ضمانات أمنية ملموسة" على أساس الاتفاقات القائمة.