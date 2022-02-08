عمومية "دار الهلال" تعتمد القوائم المالية للعام المالي 2015 /2016 وتوافق على زيادة رأس المال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

انتهت يوم الأحد أعمال اجتماعي الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور محمد توفيق وسامح عبد الله ووليد عبد العزيز وأحمد سيد حسن والدكتور محمد السيد محمد والمستشار مدحت لاشين ومحمد فتحي وهاني موسى وهشام محمود ومحمد سعيد وصبري محمد خضر وإسماعيل حامد إسماعيل، وبحضور الأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات الأستاذة أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة عفاف عطا محمود وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهناء عبد المنعم رئيس القطاع الرابع- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب ومنى حسن إبراهيم –مدير عام الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.

كما حضر أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي 2015/2016، واعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة دار الهلال عن العام المالي 2015/2016.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأضاف الشوربجي أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونياً.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات. كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعًا غير عاديًا، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال لمؤسسة دار الهلال بقيمة مبالغ القروض التي حصلت عليها المؤسسة من (المجلس الأعلى للصحافة سابقًا) الهيئة الوطنية للصحافة والبالغة 15350000 (خمسة عشرة مليون جنيه وثلاثمائة وخمسين آلف جنيها).