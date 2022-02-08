في حال رفع العقوبات.. إيران تتحضر لتصدير الأسلحة بشكل علني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، أن الحفاظ على الجيش الإيراني وتنمية قدرته في مواجهة مؤامرة محاولة حله، هي جزء من حكمة وتوجيهات مرشد الثورة الإيرانية السابق “الخميني”.

كما أكد باقري، أن إيران ستكون من بين مصدري الأسلحة، إذا ألغيت عقوبات أمريكا “المجرمة”.

وكان مسؤول عسكري إيراني أكد، يوم الجمعه الماضي، أن “سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل القوة الجوية للجيش الإيراني”.

وشدد قائد القاعدة الجوية في بندر عباس جنوبي ايران العقيد الطيار محسن حيدريان، على ضرورة أن “يعلم الشعب الإيراني أن حماية السماء الزرقاء للخليج وبحر عمان والمنطقة تتم على مدار الساعة من قبل القوات الجوية للجيش”، مؤكدا أنه “لا يجرؤ أي عدو على الاقتراب من الأجواء الإيرانية”، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.

وقال إن “العدو يريد باستخدام الهجمات الدعائية في وسائل الإعلام، بث الخوف في نفوس الناس من خلال التركيز والتطرق إلى نقاط الضعف الاقتصادية، والايحاء بأن القوات المسلحة ضعيفة”، مؤكدا أن القوات الإيرانية تضحي بنفسها من أجل الثورة والشعب والبلاد”.

وأكد أن القوة الجوية للجيش الإيراني تمكنت من صناعة الطيران بسواعد الشباب الإيراني، رغم أنها صناعة معقدة في العالم لا تستطيع أي دولة تحمل تكاليف صيانة معداتها الجوية.