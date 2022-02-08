واشنطن تدعو الأمريكيين لتجنب السفر إلى 6 دول.. بينها دولتان عربيتان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين اليوم الإثنين بعدم السفر إلى 6 دول.

وضمت قائمة الدول كل من، ليبيا وسلطنة عمان واليابان وكوبا وأرمينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية بسبب إصابات كوفيد-19.

ووفقا لرويترز، تُدرج المراكز حاليا أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم في قائمة “المستوى الرابع: مرتفع للغاية” فيما يتعلق بإصابات كوفيد-19.

كما تدرج نحو 50 دولة ضمن “المستوى الثالث: مرتفع”، والذي يدعو الأمريكيين الذين لم يحصلوا على التطعيمات إلى تجنب السفر غير الضروري إليها.

وتسببت جائحة كوفيد-19 رسميًا بأكثر من 5 ملايين و737 ألفا و468 حالة وفاة في أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس الإثنين حتى الساعة 11,00 بتوقيت جرينتش.

والولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات (902624)، تليها البرازيل (632193) ثم الهند (502874) وروسيا (336023).

ووفق تقديرات منظمة الصحة العالمية قد يكون العدد الإجمالي للوفيات أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد-19 بصورة مباشرة وغير مباشرة.