شكرا لقرائتكم خبر عن من قوته ظنوه زلزالا.. انفجار مدوي بعاصمة دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، إن انفجار مدويا وقع في تل أبيب، حيث اعتقد البعض أنه زلزال من شدة الانفجار.

وأضافت أن سماع دوي انفجار وقع في منطقة ريشون لتسيون حولون قرب تل أبيب.

بينما أكد سكان المنطقة سماع دوي الانفجار، حيث قال أحدهم إن حجم الانفجار كان كبيراً لدرجة أنه شعر “بزلزال.

فيما أوضح أحد المواقع الإسرائيلية أنّ مصدر الانفجار غير معروف في الوقت الحالي.