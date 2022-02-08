شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات عاصفة تضرب هذه الدولة بسبب منع المدارس ارتداء الحجاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب قرار في الهند بمنع التلميذات المسلمات في بعض من ارتداء الحجاب، في احتجاجات واسعة في ولاية كارناتاكا بجنوب البلاد.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مئات الأشخاص وهم يتظاهرون رافعين الأعلام الهندية في اثنتين على الأقلّ من مدن الولاية .

ويتوقع أن تستمع المحكمة العليا في الولاية إلى الالتماسات الثلاثاء قبل أن تقرّر ما إذا كانت ستلغي منع ارتداء الحجاب والسماح للتلميذات المحجّبات بالعودة إلى مقاعد الدراسة.

من جانبها قالت مديرة المنظمة الإسلامية للفتيات في الولاية الإثنين أن القرار تمييزي بطبيعته ويتعارض مع الحقوق التي ينص عليها الدستور .

وأكدت أن منع ارتداء الحجاب تعدٍ على قرار شخصي يحقّ للتلميذات اتخاذه.