شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة بدولة أوربية.. نصف الممرضات يعتزمن الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعتزم نصف الممرضات الإسبانيات تقديم الاستقالة من عملهن، بسبب الإرهاق الجسدي والعقلي الذي عانين منه أثناء مكافحة فيروس كورونا.

وكشف استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من نصف الممرضات يعتزمن الاستقالة، في حين يرى ثلثهن أنه لو عادت بهن الأيام لم يكن ليخترن دراسة وامتهان التمريض.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام، فقد جاءت هذه الاستنتاجات بناء على أكبر مسح تم إجراؤه حتى الآن في إسبانيا بين العاملين في هذا القطاع بالفترة الممتدة بين 25 يناير الماضي وبداية فبراير الجاري.

وكانت نتائج الاستطلاع، الذي تم تقديمها اليوم الاثنين، أظهرت أن 67.5 في المائة من العاملات في هذه المهنة يعانين من القلق، و88.5 في المائة من الإجهاد، و33 في المائة من الاكتئاب، و58 في المائة من الذعر والخوف.

كما أن معدل الإصابة بالفيروس بين الممرضات يتجاوز بكثير معدل حدوثه لدى عامة السكان، بحوالي 21 في المائة.