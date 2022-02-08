شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: أفكار ماكرون بخصوص الأمن في أوروبا واقعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثاته اليوم الاثنين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الكرملين بأنها مفيدة وموضوعية وجادة، وقال إن بعض أفكار ماكرون يمكن أن تشكل أساسا لمزيد من الخطوات المشتركة.

وسافر الزعيم الفرنسي إلى موسكو لإجراء محادثات وسط مواجهة بين الشرق والغرب بسبب حشد عسكري روسي قرب أوكرانيا، ومطالب روسية "بضمانات" أمنية من واشنطن تشمل وقف توسع حلف شمال الأطلسي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات مع الرئيس الفرنسي، قال بوتين إن العديد من أفكار ماكرون بخصوص الأمن في أوروبا واقعية.

وأضاف أنهما سيعقدان محادثات عبر الهاتف بعد أن يجري ماكرون محادثات مع القيادة الأوكرانية.

ومن جانبه قال ماكرون إنه وجد خلال محادثاته مع الرئيس الروسي نقاط التقاء بشأن أزمة أوكرانيا، غير أنه لا تزال هناك خلافات.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، مما أثار مخاوف من احتمال تخطيط موسكو لغزو جارتها. ونفت روسيا ذلك.