شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى: منتخبنا الوطنى قدم أداء رجولى خلال كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتخبنا الوطنى قدم أداء رجوليا مشرفا أمام العالم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، مضيفا: "فخورين بكم يا رجاله وموعدنا إن شاء الله فى المونديال فخورين بكل ما قدمتموه".

وأضاف النائب أحمد رمزى أن لاعبى المنتخب الوطنى كانوا على قدر المسئولية وقدموا صورة مشرفة عن بلادنا خلال مشوارهم البطولى، متابعا :"كسب محبة واحترام وثقة الجميع، فخورين بما رأيناه من روح قتالية وأداء رجولى لمسناه فيهم رغبة حقيقية في النجاح والمنافسة بقوة".