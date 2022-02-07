شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: لدينا 80 ألف جندي أمريكي في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الاثنين إن روسيا تواصل حشد قوات عسكرية على حدودها مع أوكرانيا، بما في ذلك حتى في مطلع الأسبوع.

وأضاف البنتاغون: لدينا نحو 80 ألف جندي أمريكي في أوروبا وقدراتنا تسمح بإعادة نشرها وفقا للحاجات الأمنية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجدنا أن السيد بوتين يزيد قدراته العسكرية على الحدود مع أوكرانيا وفي روسيا البيضاء"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف كيربي أنه لا يبدو أن أي قوات روسية تستهدف الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الوقت الحالي.

وقال إن القوات الروسية تتجاوز بالفعل مئة ألف "وآخذة في الزيادة"، مضيفا أنه لم يتم إعطاء أوامر لقوات أمريكية إضافية بالاستعداد للانتشار في الوقت الحالي.