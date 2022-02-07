البيت الأبيض: بايدن يتطلع إلى زيارة إسرائيل هذا العام

07 فبراير , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يتطلع إلى زيارة إسرائيل في وقت لاحق هذا العام، وذلك خلال مكالمة هاتفية الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق بيان للبيت الأبيض.
وأكد بايدن «دعمه الثابت» لأمن إسرائيل و«دعمه الكامل» لتجديد نظام القبة الحديد للدفاع الجوي.
وقال البيت الأبيض إن الرجلين ناقشا أيضاً المخاوف من استعداد روسيا لإمكان غزو أوكرانيا.
وجاء في البيان أن «الرئيس شكر لرئيس الوزراء دعوته لزيارة إسرائيل وقال إنه يتطلع» إلى إجراء الزيارة في وقت لاحق هذا العام.
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