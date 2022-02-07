28 قتيلاً و52 جريحاً جراء الفيضانات في كيتو

07 فبراير , 2022
الفيضانات في كيتو (أ ف ب).
أسفرت الفيضانات التي ضربت كيتو أوائل الأسبوع الماضي عن مقتل 28 شخصاً على الأقل وإصابة 52 آخرين، وفقاً لأحدث حصيلة أعلنها الأحد رئيس بلدية كيتو، سانتياغو غوارديراس.
ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن امرأة مفقودة تبلغ من العمر 38 عاماً كانت تعيش في حي لا كومونا الشعبي المتضرر من الانهيار الأرضي.
وقال غوارديراس في مؤتمر صحافي إن العدد الإجمالي للقتلى بلغ 28، وأصيب 52 بينهم سبعة نقلوا إلى المستشفى. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 27 قتيلاً و53 جريحاً.
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