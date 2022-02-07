شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش تعديل قانون الإصلاح الزراعى وتنمية القطاع بالمحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، اجتماعين غدا الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حيث تناقش اللجنة غدا، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

وتناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب أنيس، بشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والري المزارعين بسداد مبالغ مالية نظير مخالفات تبديد مياه الري بأثر رجعى بمركز أجا محافظة الدقهلية، وتغطية المصرف المار بقرية سنبخت مركز أجا محافظة الدقهلية لمروره داخل التجمعات السكنية حفاظًا على صحة المواطنين، تغطية الجزء المتبقي من المصرف المار بقرية منية سمنود مركز أجا – محافظة الدقهلية، تغطية مسافة 100م من ترعة العلو/ 15 قرية منية سمنود مركز أجا محافظة الدقهلية، بالإضافة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أسامة عبد العاطي بشأن تطوير أو إحلال كوبرى (الزراعة) نظرًا لتهالكة بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مرفت عازر، محمد المرشدي، بشأن استكمال تغطية ترعة كوم النور لمسافة 150م بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، محمد أحمد عبد القوي، جابر أحمد أبو خليل، مجدي ملك، حسن عبد الوهاب، بشأن التعرف على خطط الدولة لتنمية المحافظات الحدودية خاصة محافظة أسوان والاستغلال الأمثل لمقومات الزراعة التي تتمتع بها.

وتختتم اجتماعاتها بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبو خليل، بشأن تضرر أهالي غرب كيما السيل وتدهور الحالة الصحية لهم نتيجة القاء القمامة وانتشار البعوض في مصرف ترعة كيما بأسوان وضرورة تغطية الجزء المتبقي من ترعة السيل بأسوان، تضرر أهالي قرية الرقية ونجع الحجازية – مركز دراو من فرض غرامات بحجة إنها خارج الزمام رغم زراعة تلك الأراضي منذ أكثر من خمسون عامًا.