شكرا لقرائتكم خبر عن السفير على الحفنى: زيارة رئيس جيبوتى هدفها التعاون في مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية، إن زيارة رئيس جيبوتى لمصر تأتى في وقت يتزامن مع انعقاد القمة الأفريقية، وكذلك في وقت تزداد فيه حدة التوترات في منطقة القرن الأفريقي، لافتا إلى أن الزيارة كانت تستهدف التباحث حول ضرورة إنشاء حوار سياسى على مستوى وزراء الخارجية والتعاون في مجال الطاقة والموارد المتجددة.

وأضاف نائب وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك موضوعات كثيرة كانت محل مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جيبوتى، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن والسلم وتعزيز حالة الاستقرار في هذه المنطقة الهامة في العالم.

وأوضح نائب وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية، أن جيبوتى تحتل موقع استراتيجى وتطل على مدخل البحر الأحمر من الجنوب مثل مصر وعدد من الدول الافريقية والعربية التي تطل على البحر الأحمر، كما تعانى منطقة القرن الأفريقي من التنظيمات المتطرفة والإرهابية في تلك المنطقة، موضحا أن الأمن القومى المصرى يمتد لمنطقة القرن الأفريقى وحوض النيل.