شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سابق: الحضور المصري في جيبوتي فاعل ويعزز قدراتنا الأمنية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القاسم المشترك بين الزيارات الثلاث لرؤساء "الجزائر والسنغال وجيبوتي" للقاهرة في الفترة الأخيرة، تأتي في إطار أهمية مصر الاستراتيجية ودورها المركزي في تحقيق وأمن واستقرار المنطقة والدول الأفريقية.

أضاف محمد حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة تعد الأولى لرئيس مصري يزور جمهورية جيبوتي في 27 مايو 2021، لما تتمتع به هذه الدولة في استقرار القرن الأفريقي، كما أن تواجدها في مدخل مضيق باب المندب يلعب دورا رئيسيا في أمن المنطقة والبحر الأحمر.

وتابع السفير محمد حجازي، مصر سوف تنشئ منطقة لوجستية في جيبوتي في الفترة المقبلة، وتم توقيع الاتفاقية بشأن هذا الأمر، مردفا: "الحضور المصري في جيبوتي فاعل، ويعزز قدرات مصر الأمنية بأفريقيا، وهذه المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي سوف تكون ركيزة أساسية للاستقرار وحركة السفن في البحر الأحمر وقناة السويس".

وأكمل: "جيبوتي لها علاقة بالصومال وإثيوبيا وإريتريا والسودان، وتلعب دورا هاما في التأثير على الأطراف بشكل إيجابي، بأزمة سد النهضة، والرئيس الجيبوتي من حكماء القارة ويمكن أن يؤثر على الدول لحل الأزمة، لاسيما وأن إثيوبيا دولة حبيسة جغرافيا ومخرجها على البحر متصل بميناء جيبوتي".