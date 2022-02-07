تصدع 4 منازل مأهولة بالسكان في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تصدعت 4 منازل مأهولة بالسكان، اليوم الإثنين، بمنطقة الجعفرية بحي غرب مدينة أسيوط، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من محمد البشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، بورود بلاغ من أهالي منطقة الجعفرية بتصدع وتشقق 4 منازل مأهولة بالسكان.

وقال محمد البشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، إنه تبين من المعاينة الأولية، تضرر 4 منازل مشيدة بالطوب اللبن، ومأهولة بالسكان بمنطقة الجعفرية، دون خسائر فى الأرواح، وجرى إخطار الحماية المدنية وطوارئ الغاز والكهرباء وعمل كردون أمنى بالمكان، واتخاذ اللازم.