بالفيديو والصور.. قصة تمثال يُخلد ملامح الطفل ريان في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

"ريان يا كبدي حزين من فرقة الأحباب.. من فرقتك ناسك والأهل والأصحاب، بس السما عوزاك تتهنى في الجنة.. فيها رسول الله أفضل ما تتمنى"، رثاء كتبه شاب مصري في الطفل ريان ابن دولة المغرب الشقيقة، الذي ظل حديث العالم بأثره على مدار الأيام الماضية.

التضامن المصري مع حكاية الطفل المغربي لم يقف فقط عند التعاطف والرثاء، إذ قرر أحد شباب محافظة المنيا بصعيد مصر أن يصنع تمثالًا لصغير المغرب.

"الخليج 365" انتقل إلى منزل الشاب في مدينة ملوي، والتقى به جوار تمثال "ريان".

"كلنا اتعاطفنا مع ريان وعملت التمثال في يوم واحد عقب إعلان وفاته"؛ قال ديفيد وجيه، الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الفنون الجميلة، مضيفًا أنه كان يتابع أخبار محاولات إنقاذ ريان على مدار 5 أيام كان خلالها عالقًا على عمق أكثر من 30 مترًا، هي عمق بئر سقط فيه قرب منزله، قبل أن تعلن وفاته عقب نجاح محاولة إخراجه.

ما بين نجاح عملية إنقاذ ريان وإعلان وفاته دفعة عنيفة من المشاعر حركت ديفيد إلى تصميم تمثال يحفظ ملامح الطفل الذي بكاه العالم.

"أقل شيء أقدمه تضامنًا مع أسرة ريان والشعب المغربي"؛ أضاف ديفيد الذي أقام تمثال ريان بالجهود الذاتية من الطين الأسواني، مستخدمًا الصورة المنتشرة لـ"ريان" عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.