باتسيراي يخلف 20 قتيلا

انحسر إعصار «باتسيراي» في مدغشقر صباح الإثنين دون أن يصل إلى المدن الرئيسية، لكنه خلّف 20 قتيلا بحسب آخر حصيلة صادرة عن السلطات. بينما دمرت الفيضانات «خزان الأرز» في وسط الجزيرة، مما يثير خشية تفاقم الوضع الإنساني، بحسب تحذير لـ«اليونيسف».

وقال جان بونوا مانهيس، نائب ممثل اليونيسف في مدغشقر، لـ«فرانس برس»: «غادر باتسيراي مدغشقر السابعة صباحا (4.00 ت غ)، متجها إلى خليج موزمبيق». وأفادت آخر حصيلة صادرة عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث بأن 20 شخصا قتلوا، ونزح 55 ألفا عن منازلهم.

قد وصل الإعصار الاستوائي ليل السبت/‏‏الأحد إلى الساحل الشرقي للجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح.