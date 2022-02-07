باتسيراي يخلف 20 قتيلا

وقال جان بونوا مانهيس، نائب ممثل اليونيسف في مدغشقر، لـ«فرانس برس»: «غادر باتسيراي مدغشقر السابعة صباحا (4.00 ت غ)، متجها إلى خليج موزمبيق». وأفادت آخر حصيلة صادرة عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث بأن 20 شخصا قتلوا، ونزح 55 ألفا عن منازلهم.
قد وصل الإعصار الاستوائي ليل السبت/الأحد إلى الساحل الشرقي للجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح.
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