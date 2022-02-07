بحث التعاون الأمني بين السعودية وباكستان

استقبل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف. ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، لدولته، وتمنياتهما لجمهورية باكستان، حكومة وشعبا، دوام التقدم والازدهار. وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين. حضر الاستقبال وزير الداخلية بجمهورية باكستان، شيخ رشيد أحمد، وعدد من كبار المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق للأمير عبدالعزيز بن سعود.



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