شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 وفقدان 20 آخرين في انهيار جليدي بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وكالة الأنباء الأفغانية “باختر”، اليوم الإثنين، مصرع 15 شخصا إثر وقوع انهيار ثلجي شرقي البلاد.

وتم انتشال 15 جثة على الأقل عقب وقوع انهيار جليدي في إقليم كونار بشرق أفغانستان، فيما لا يزال قرابة 20 شخصا في عداد المفقودين.

وأوضح رئيس قسم المعلومات والثقافة ماولاوي نجيب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الانهيار الجليدي وقع مساء أمس الأحد في منطقة جبلية بالقرب من باكستان.

وأضاف أن الضحايا، وبينهم قرويون كانوا يحاولون إنقاذ أشخاص، ولكن حاصرتهم الثلوج الكثيفة، مبينا أن السكان يحاولون انتشال بقية الجثث، ومازال هناك 15 إلى 20 شخصا مفقودين.