شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش غدًا اتفاقية النقل الحضرى واتوبيسات الحافلة السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا غدا الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى بشأن النقل الحضرى واتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخى 30/8/2021 و15/9/2021.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها أيضا، طلبات الإحاطة الآتية:

عدم توصيل مرفق الصرف الصحى لبعض المناطق لمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر.

سوء حالة مياه الشرب بمدينة رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بحى الأمل بمدينة طور سيناء – محافظة جنوب سيناء.

عدم استكمال أعمال شبكة الصرف الصحى بمنطقة أبو صويرة، بمدينة رأس سدر جنوب سيناء.

عدم استكمال أعمال شبكة الصرف الصحى بحى السلام بمدينة أبو رديس – محافظة جنوب سيناء.

عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية نجع الحجر – مركز دراو – محافظة أسوان.

عدم توصيل مشروع الصرف الصحى بقرية الجعافرة بمدينة دراو – محافظة أسوان.