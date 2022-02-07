شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: غدا استضافة منسق الشؤون الإنسانية باليمن لفضح مزاعم الحوثي بشأن سجن صعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيستضيف غدا منسق الشؤون الإنسانية باليمن لمناقشة مزاعم الحوثيين بشأن سجن صعدة. وأضاف أننا نؤكد التزامنا بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية.

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