شكرا لقرائتكم خبر عن «بابا طلعوني».. فيديو مُبكي لآخر ما قاله الطفل ريان من داخل البئر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف والد الطفل المغربي ريان، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل البئر بعد 5 أيام ظل عالقًا فيها على بعد 32 مترًا من الأرض، عن آخر ما كان يقوله ويردده طفله داخل البئر أثناء محاولات إنقاذه.

ونشرت قناة “شوف” المغربية، لقاء مع والد الطفل ريان، إنه لم يعد ابنه فقط، وإنما أصبح ابن كل المغاربة الذين هموا وشعروا بالحزن عليه، لافتا إلى أنه لا يعرف كيف سقط ريان في البئر تحديدا، إذ أنه كان صرح من قبل بأنه ذهب للصلاة وعندما عاد لم يجده، فشك في البداية أنه تم خطفه، لكن تبين أنه سقط في البئر.

وأكد والد الطفل ريان أن إنقاذه كان يبدو صعبا، كونه قضى نحو 5 أيام داخل البئر، وكان والد ريان استعان بالسلطات المغربية، إذ حاولت فرق الدفاع المدني في البداية إنقاذه عبر إدخال شخص، لكن فشلت المحاولة نظرا لضيق البئر التي يبلغ عمقها 62 مترا بينما علق الطفل عند منتصف البئر تقريبا التي يمتلكها والده.

وفي بداية الفيديو الذي نشرته القناة، بدا شخصًا واقفًا عند فتحة البئر وينادي على الطفل ريان أكثر من مرة، ليظهر صوت خفيف للطفل وهو يبدأ البكاء ويقول لهم “طلعوني طلعوني”، “بابا طلعوني”.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة من الألم والحزن خاصة بعد سماع صوت الطفل يستنجد لإنقاذه، فيما عجز الجميع عن الوصول إليه سريعًا نظرًا لأن عملية الحفر كانت معقدة خوفًا من حدوث انهيارات في التربة.