شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن إطلاق «التأشيرة الذهبية».. تعرف على الشروط والمميزات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الإثنين، إطلاق “الإقامة الذهبية الدائمة”، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين.

وعن مميزات الإقامة، أوضحت وكالة رويترز للأنباء أن تأشيرة الإقامة الذهبية ستجدد إلى أجل غير مسمى وتمنح الحق في العمل بالبحرين والدخول والخروج غير المقيد بحدود بالإضافة لحق الإقامة لأفراد الأسر.

وعن شروط استحقاق التأشيرة الجديدة، فإنه يتعين أن يكون الشخص قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل وبراتب لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني (5306 دولار أميركي) شهريا.

وأعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، إطلاق الإقامة الذهبية، التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن إطلاق الإقامة الذهبية جاء بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الداخلية.