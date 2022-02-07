شكرا لقرائتكم خبر عن ضواحي هيوستن الأمريكية تفاجأ بانبعاث دخان أسود.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انبعث دخان أسود فوق الضواحي الشرقية الصناعية في مدينة هيوستن الأمريكية صباح اليوم الاثنين.

وكانت شركة "فاليرو انريجي كورب" لتكرير النفط قد أبلغت مسؤولي إدارة الطوارئ بالمقاطعة حوالي الساعة 0730 صباحا بالتوقيت المحلي، أنها ستقوم بحرق "مواد زائدة" في الشركة في ذلك الجزء من المنطقة الحضرية بالمدينة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا هو مصدر الدخان الكثيف، فيما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اشعال مصافي النفط في هيوستن للنيران يعد أمرا شائعا إلا أنه لا يسفر في المعتاد عن انبعاث أعمدة من الدخان.