شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تفرض تعرفة على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت حكومة إمارة دبي فرض تعرفة 25 فلساً (الدولار يعادل 67ر3 درهم) على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط، وذلك ابتداء من شهر تموز/يوليو المقبل.

ويهدف القرار للحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية.

وقال المجلس التنفيذي لدبي إن سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط، وسيتم بموجب السياسة المعتمدة إطلاق حملة توعية شاملة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص بهذا الخصوص.

وسيبدأ فرض التعرفة على استخدام الأكياس من أول تموز/يوليو المقبل في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى، وتتضمن هذه المتاجر محلات بيع التجزئة ومحلات الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الإثنين أنه: "سيتم تقييم التجربة على مراحل إلى أن يتم حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين من التطبيق ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع".