شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. العواصف المدمرة تتسبب في اقتلاع الأشجار وأضرار بالممتلكات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت العواصف المدمرة في إصابات وألحقت أضرارا بالممتلكات في شمال غرب إيطاليا.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن شجرة سقطت على اثنين من المسنين في ميلانو اليوم الاثنين، وأصيب أحدهما بجروح خطيرة.

وخارج ميلانو، أصابت شجرتان اقتلعتهما الرياح مزارعا، وفي منطقتي لومباردي وبيدمونت، ألحقت الأشجار المتساقطة أضرارا بسيارات متوقفة.

وأغلقت المتنزهات والميادين بشكل جزئي،

وأطاحت الرياح بجزء من سطح مدرسة في إقليم فاريزي، فيما أعلنت دائرة الإطفاء تنفيذ نحو 400 عملية في مختلف أنحاء البلاد بحلول عصر اليوم الإثنين وأغلبها في لومباردي، وتوقعت وكالة الدفاع المدني أن العواصف يمكن أن تستمر حتى غدا الثلاثاء.