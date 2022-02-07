صور بالأقمار الصناعية تظهر انتشار قوات على حدود روسيا البيضاء مع أوكرانيا

أظهرت صور جرى التقاطها عبر الأقمار صناعية ونشرتها شركة أميركية خاصة الأحد تفاصيل مناورات عسكرية على حدود روسيا البيضاء مع أوكرانيا قبل التدريبات المشتركة التي أعلنتها موسكو ومينسك والتي وصفها حلف شمال الأطلسي بأنها أكبر انتشار في روسيا البيضاء منذ الحرب الباردة.

وقالت روسيا وروسيا البيضاء إنهما ستجريان تدريبات مشتركة في الفترة بين العاشر والعشرين من فبراير شباط الجاري بهدف التدريب على التصدي لهجوم على الحدود الجنوبية لتحالفهما. وقدمت روسيا بعض التفاصيل عن الصواريخ والطائرات الحربية التي ستشارك في هذه التدريبات.

وتأتي عمليات نشر القوات الجديدة والتدريبات المقررة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب بسبب حشد قوات من روسيا بالقرب من حدودها مع أوكرانيا. وتتهم دول غربية روسيا بالإعداد لغزو أوكرانيا بينما تنفي موسكو وجود مثل هذه الخطط.

وأظهرت الصور من شركة ماكسار تكنولوجيز، ومقرها الولايات المتحدة، أن وحدات عسكرية مسلحة بالصواريخ وقاذفات صواريخ متعددة وطائرات هجومية انتشرت في روسيا البيضاء في ثلاثة مواقع قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز إنها جمعت صوراً لمعدات عسكرية بالقرب من يلسك وريشيتسا ولونينتس في الرابع من فبراير شباط الجاري. وتقع جميع المواقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية ما قالت شركة ماكسار تكنولوجيز إنه 15 طائرة سوخوي-25 هجومية ومنظومة إس-400 للدفاع الجوي في مطار لونينتس وصواريخ إس.إس26 إسكندر وقاذفات صواريخ متعددة بالقرب من يلسك.