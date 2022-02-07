06 فبراير , 2022
غوغل تعدّل شعار كروم
عمدت شركة غوغل إلى تغيير شعار كروم لأول مرة منذ عام 2014. ويقدم إلفين هو، مصمم Google Chrome، نظرة أولية على إعادة تصميم الشعار في سلسلة تغريدات عبر منصة تويتر، بالإضافة إلى بعض الأفكار الكامنة وراء التغييرات الدقيقة للغاية.
وبدلاً من دمج الظلال على الحدود بين كل لون، أصبحت ألوان الأحمر والأصفر والأخضر مسطحة.
واختارت الشركة تصميمًا مسطحًا يتماشى مع منتجاتها الأخرى.
وغيرت الشركة نسب الأيقونة أثناء تفتيح الألوان الفردية التي تتكون منها. واكتشف فريق التصميم في غوغل أن وضع ظلال معينة من اللون الأخضر والأحمر بجانب بعضها بعضًا يؤدي إلى اهتزاز لوني مزعج.
ولإصلاح ذلك وجعل الأيقونة أكثر قابلية للاستخدام، قرروا استخدام تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء من الأيقونة لمنع أي اهتزاز لوني.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ ثماني سنوات... غوغل تعدّل شعار كروم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.