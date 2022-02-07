لأول مرة منذ ثماني سنوات... غوغل تعدّل شعار كروم

عمدت شركة غوغل إلى تغيير شعار كروم لأول مرة منذ عام 2014. ويقدم إلفين هو، مصمم Google Chrome، نظرة أولية على إعادة تصميم الشعار في سلسلة تغريدات عبر منصة تويتر، بالإضافة إلى بعض الأفكار الكامنة وراء التغييرات الدقيقة للغاية.

وبدلاً من دمج الظلال على الحدود بين كل لون، أصبحت ألوان الأحمر والأصفر والأخضر مسطحة.

واختارت الشركة تصميمًا مسطحًا يتماشى مع منتجاتها الأخرى.

وغيرت الشركة نسب الأيقونة أثناء تفتيح الألوان الفردية التي تتكون منها. واكتشف فريق التصميم في غوغل أن وضع ظلال معينة من اللون الأخضر والأحمر بجانب بعضها بعضًا يؤدي إلى اهتزاز لوني مزعج.

ولإصلاح ذلك وجعل الأيقونة أكثر قابلية للاستخدام، قرروا استخدام تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء من الأيقونة لمنع أي اهتزاز لوني.