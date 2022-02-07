الكهرباء لاتزال مقطوعة عن 20 ألف منزل بوسط تركيا

06 فبراير , 2022
كثافة الثلوج في تركيا.
نقل موقع خبر ترك الإخباري عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله يوم السبت إن العمال مازالوا يحاولون إعادة الكهرباء لنحو 20 ألف بيت يعيش أصحابها في الظلام منذ ثلاثة أيام في إقليم إسبرطة بوسط تركيا بعد أن تسببت كثافة الثلوج في أعطال بشبكة الكهرباء.
وقال دونماز «تسببت الثلوج الكثيفة وعاصفة ثلجية في أضرار جسيمة ببنية الطاقة التحتية... في البداية انقطعت الكهرباء عن 113236 مستخدماً في الإقليم... والوحدات تعمل في الميدان لإعادة الكهرباء للمستخدمين الباقين وهم 20 ألفاً».
وقال مكتب حاكم الإقليم إن بعض الأحياء والقرى لا تزال بلا كهرباء منذ بدأ سقوط الثلج لكن العمل جار لإصلاح خطوط نقل الكهرباء.
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