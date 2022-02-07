تحديد موعد تسمية مدرب للمنتخب العراقي

وقال محمد عماد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي في تصريحات نقلها موقع "كورة" إن "اتحاد الكرة أجل تسمية المدرب الجديد للمنتخب العراقي إلى الأربعاء المقبل بعد أن كان مقررا الإعلان عنه الأحد الماضي". وأضاف: "الأسماء المطروحة بقوة لقيادة أسود الرافدين في مباراتي الإمارات وسوريا المقبلتين، أبرزها مدرب نفط الوسط عبد الغني شهد، إضافة إلى أيوب أوديشو مدرب الزوراء، والاسم الثالث هو راضي شنيشل".

وحول ما تردد من تصريحات منسوبة للمدرب السابق زيليكو بيتروفيتش والتي قال فيها "العراقيون سيشاهدون كأس العالم عبر شاشات التلفزيون فقط، وستتصلون بي بعد 20 سنة، وستقولون إنك على حق"، رد منسق المنتخب العراقي بالقول إنه لم يلتق مع بيتروفيتش منذ مغادرة لبنان، متعجبا مما قاله المدرب السابق الذي بالتأكيد هو المسؤول عن تصريحاته التي جاءت بعد إقالته.



وأوضح عماد: "خطة إعداد المنتخب العراقي لمباراتي الإمارات وسوريا لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والأمر سيعود للمدرب الجديد الذي سيختار الوقت المناسب لإطلاق التحضيرات وعدد المباريات الودية قبل التوجه إلى الأردن في منتصف آذار المقبل، حيث سيكون ملعب عمان الدولي الأرض المفترضة لأسود الرافدين في حال عدم إقامة المباراة أمام الإمارات في ملعب البصرة الدولي".

ويحتل المنتخب العراقي المركز الـ 5 في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، ويحتاج للفوز على الإمارات وسوريا مع تعثر منافسيه في الجولتين المتبقيتين من التصفيات المونديالية لحجز بطاقة الملحق.