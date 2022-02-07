السيسي: مصرون على اتفاق قانوني لسد النهضة

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وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، «إن محادثاتهما اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية».
وأشار إلى تناول الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من المهم احتوائها، فضلا عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».
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