شكرا لقرائتكم خبر السيسي: مصرون على اتفاق قانوني لسد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمنى مناسب.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، «إن محادثاتهما اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية».

وأشار إلى تناول الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من المهم احتوائها، فضلا عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».