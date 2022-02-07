تحقيق يورط مجلس وزراء جنوب أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت لجنة جنوب أفريقيا للتحقيق في أعمال الشغب والنهب التي استمرت لمدة أسبوع العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 354 شخصا، إلى أنها ترجع في جانب كبير منها إلى إلقاء القبض على الرئيس السابق جاكوب زوما بشأن اتهامات بازدراء المحكمة وتأجج الغضب واسع النطاق بشأن الفقر وقيود فيروس كورونا وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن اللجنة قالت في تقريرها الذي نشرته الرئاسة أمس «إنه يجب أن يتحمل مجلس الوزراء المسؤولية عن عدم توقع الاضطرابات واحتوائها، كما أن استجابة أجهزة الاستخبارات والشرطة كانت غير ملائمة».



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