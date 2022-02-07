عباس: سننظر في كل الخيارات بشأن علاقتنا مع إسرائيل

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وذكر في افتتاح المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، «علينا إعادة النظر في الوضع القائم بأسره، وترتيب أوضاعنا الداخلية، والنظر في خياراتنا كلها، وفي علاقاتنا مع دولة الاحتلال».
وأضاف «تجاوبنا إلى أقصى مدى مع الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوفينا بكل التزاماتنا، بحيث لا يستطيع أحد أن يلقي علينا بأي مسؤولية في عرقلة عملية السلام».
وعدّ عباس أنه أمام تقويض حل الدولتين الذي تقوم به إسرائيل، فهناك مقترحات يمكن العمل عليها، وهي الدولة الواحدة بحقوق متساوية للجميع، وهناك قرار التقسيم لعام 1947 أيضا، الذي يعطي الدولة الفلسطينية 44% من أرض فلسطين التاريخية.
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