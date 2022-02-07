1000 مقاتل إثيوبي في صفوف الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت رئيسة المنظمة الأرومية لحقوق الإنسان عرفات جبريل أن عدد المقاتلين الإثيوبيين في صفوف ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، يفوق 1000 إثيوبي من المهاجرين واللاجئين وأبنائهم طلاب المدارس.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من المهاجرين الإثيوبيين زج بهم الحوثيون إلى الجبهات، يزيد عددهم عن الألف، مشيرة إلى أن دفعة يوميا من المهاجرين تصل من بلادها إلى اليمن تقدر بحوالي 100 إثيوبي، 30 منهم يتجهون يوميا مباشرة صوب صعدة، وهناك يتم اعتقالهم من قبل الحوثيين وتخييرهم بين الحبس أو القتال معهم، حيث يختار الأغلبية القتال.

وأوضحت رئيسة المنظمة، أن الحوثيين ينشطون أيضا وسط الطلاب الإثيوبيين الملتحقين بالمدارس وتجمعات الجالية الأرومية في مناطق سيطرتهم، لعمل ما يسمي بـ»الدورات الثقافية» وتحفيز الإثيوبيين ودفعهم للقتال في الجبهات.

وأوضحت رئيسة المنظمة الأرومية الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الإثيوبيين الذين زج بهم الحوثيون للجبهات، بثت قناة «المسيرة» أسماء ومشاهد لبعضهم في مشفى «الكويت» ومشفى «الجمهوري» الخاضعين لسيطرة الميليشيات.

وقالت جبريل إن «الحوثيين يفرضون تعتيما وإجراءات أمنية مشددة على المشافي الواقعة تحت سيطرتهم مما يصعب الحصول على العدد الدقيق للقتلى والجرحى الإثيوبيين الذين يصل بعضهم المستشفيات من الجبهات، كما تطور الأمر منذ حادثة إحراق الميليشيات للإثيوبيين، باختطاف أي شخص يسأل أو يحاول الحصول على معلومات بخصوص الإثيوبيين القتلى والجرحى الذين تم دفعهم للجبهات».

وأعربت جبريل عن أسفها إزاء لجوء الحوثيين لمحاولة إلحاق طالبات المدارس الإثيوبيات لدورات تشرف عليها من تسمى بـ»الزينبيات»، وفق ما نقله عنها موقع «نيوزيمن» الإخباري اليمني.

على صعيد آخر، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فجر أمس تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية.

ونفذ التحالف في الوقت ذاته عملية عسكرية لأهداف حوثية مشروعة في صنعاء، موضحا أن تلك العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية التي تنفذها الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران.

وعلى الصعيد الميداني تشهد جبهة حرض بمحافظة حجة معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثي الموالية لإيران لليوم الخامس على التوالي.

وفي السياق شيعت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، جثامين 77 من عناصرها بينهم أربعة قيادات ميدانية عسكرية لقوا حتفهم منذ أوائل الشهر الحالي في جبهات القتال المشتعلة.

مشاهدات يمنية:

