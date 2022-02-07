شكرا لقرائتكم خبر التستر على الإخوان وراء حل مجلس القضاء التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأت قوات الأمن التونسية التي تحيط بالمجلس أمس في منع الموظفين من الدخول، بعدما دخل قرار الرئيس حيز التنفيذ، وبعد مطالبات عدة للأحزاب السياسية بتدخل سعيد بقوة لوقف هيمنة الإخوان على عدد من مؤسسات الدولة.
وفيما أعلنت زوجة السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد، أنها غادرت وطنها مع ابنتيها وهاجرت إلى فرنسا بعد استحالة البقاء بسبب التضييق والقمع، حمل مراقبون مسؤولية عدم كشف حقيقة اغتيال بلعيد ومحمد البراهمي وغيرهما حركة النهضة الإخوانية التي حكمت طيلة السنوات الـ 10 الأخيرة، وتسعى هيئة دفاع مستقلة، وعدد من الأحزاب السياسية إلى الضغط على رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل دفع المؤسسة القضائية إلى فتح هذا الملف بعيدا عن الضغوطات السياسية وكشف الحقيقة للتونسيين.
وقالت بسمة بلعيد خلال مشاركتها عن بعد من فرنسا في مؤتمر صحفي نظمته الجمعية التونسية للتونسيات الديمقراطيات في تونس «لم يعد ممكنا التواجد في تونس بسبب عمليات الترهيب».
كانت هذه تفاصيل خبر التستر على الإخوان وراء حل مجلس القضاء التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.