عمومية دار الهلال تعتمد القوائم المالية للعام المالى 2015 /2016.. صور

القاهرة - سامية سيد - انتهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور محمد توفيق وسامح عبد الله ووليد عبد العزيز وأحمد سيد حسن والدكتور محمد السيد محمد والمستشار مدحت لاشين ومحمد فتحى وهانى موسى وهشام محمود ومحمد سعيد وصبرى محمد خضر وإسماعيل حامد إسماعيل، وبحضور مروة السيسى أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة.

وحضر من الجهاز المركزى للمحاسبات، أمل عسكر وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وعفاف عطا محمود وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهناء عبد المنعم رئيس القطاع الرابع- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب ومنى حسن إبراهيم –مدير عام الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.

كما حضر الاجتماع، أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالى 2015/2016، واعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة دار الهلال عن العام المالى 2015/2016.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، مضيفا أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التى حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة فى جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم فى المواعيد المحددة قانونيًا.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزى للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات، كما أشاد بالدور الإيجابى لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر فى أداء دورها التثقيفى والتنويرى والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعًا غير عاديًا، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال لمؤسسة دار الهلال بقيمة مبالغ القروض التى حصلت عليها المؤسسة من ( المجلس الاعلى للصحافة سابقًا ) الهيئة الوطنية للصحافة والبالغة ( خمسة عشرة مليون جنيه وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه).