شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تفتح ملف ضرائب الدروس الخصوصية وتناقش قانون التصرفات العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، 4 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، وتستكمل خلال اجتماعاتها غدا الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يخفض ضريبة التصرفات العقارية.

كما يتناول الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة كمال قنديل، بشأن إصدار وزارة المالية منشوراً يطالب أصحاب المراكز والدروس الخصوصية بضرورة التقدم لمأمورية الضرائب التابع لها لعمل ملف ضريبي والحصول على بطاقة ضريبية للمحاسبة على الدروس الخصوصية.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعين الأربعاء، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد نجيب خالد، بشأن عدم تدبير الاعتمادات المالية وطرح رصف طريق ترعة لسا الجمالية – البر الأيسر بطول 7 كم من بداية الترعة، بشأن عدم تدبير الاعتمادات المالية وطرح عملية رصف طريق الجمالية إسكندرية الجديدة بطول حوالي 8 كم.

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد نجيب خالد، بشأن عدم تنفيذ وطرح ازدواج طريق المنصورة – المطرية، بشأن عدم تدبير الاعتمادات المالية وطرح عملية رصف وتوسعة الطريق العمومي لترعة السلام .