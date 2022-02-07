بسبب خلافات النسب.. مسجل خطر يحاول قتل حماه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حاول مسجل خطر في دائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، قتل حماه بسبب خلافات النسب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث مباحث مركز قليوب، بلاغًا من "أسامه.ا.ح"، يتهم المدعو "محمد.م.ع"، وشهرته محمد سحروت، بالاعتداء عليه داخل منزله وإطلاق أعيرة نارية تجاهه محاولًا قتله.

على الفور، جرى تشكيل فريق من مباحث مركز قليوب وبإجراء التحريات تبين أن المشكو في حقه مسجل خطر، وزوج ابنة المجني عليه، وأقدم على ارتكاب الواقعة بسبب خلافات النسب، وجرى تحرير محضر برقم ٦٧٤ لسنة ٢٠٢٢ وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم.​