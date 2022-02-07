ماكرون: نأمل أن نتمكن من إيجاد جواب إيجابي لأوروبا وروسيا بشأن أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - كأ ش أ)

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يعتزم مناقشة الوضع في أوكرانيا، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معربًا عن أمله في إيجاد "جواب إيجابي" في هذا الشأن لأوروبا بالكامل.

وقال ماكرون خلال محادثات مع بوتين في موسكو: "اعتقد أن محادثة اليوم بالنسبة لي يمكن أن تكون بداية المسار الذي يجب أن نسلكه وهو خفض التصعيد. نحن على علم بالوضع العسكري-السياسي وقضية أوكرانيا ومدى أهميتها. لذلك أنا سعيد بأنني سأتمكن من مناقشة هذه القضايا بعمق، وأننا سنستطيع إيجاد إجابة جماعية مفيدة لروسيا وأوروبا بأكملها"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع قائلاً: "الجواب المفيد هو الجواب الذي يسمح بتجنب الحرب، وبالطبع إرساء الاستقرار والثقة للجميع".

وأكد ماكرون، على ضرورة أن تتصرف جميع الأطراف بمسؤولية، عندما يتعلق الأمر بالأمن.

واستطرد قائلاً: "الوضع الحرج في أوروبا اليوم يثير قلقنا، لذلك من الضروري أن نتصرف جميعًا بمسؤولية .. الحوار أمر ضروري لأنه يسمح بإرساء الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية".

ووصل ماكرون، في وقت سابق اليوم، إلى موسكو، لبحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس بوتين، ثم سيتوجه إلى أوكرانيا، غدًا الثلاثاء، للقاء الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.