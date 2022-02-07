ماكرون لبوتين: على الجميع التصرف بمسؤولية لضمان أمن أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة أن يتصرف الجميع بالمسؤولية وضرورة الحوار لضمان الأمن في أوروبا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال ماكرون بهذا الشأن، خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو ولقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "إن الأوضاع الحرجة في أوروبا تثير قلقًا لدينا، لذا يجب أن نتصرف جميعًا بشكل مسؤول"، مضيفًا : "لقد وضعنا أسسًا للحوار الشفاف والملزم والشامل عام 2019، وهذا الحوار حيوي الآن لدرجة لم يكن عليها في أي وقت مضى، إنه ضروري، وهو الأمر الوحيد الذي سيتيح ضمان الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية".

وأضاف: "يسرني أنه سيكون بإمكاني أن أبحث بشكل مفصل كل القضايا لنبدأ البحث عن رد جماعي مفيد بالنسبة إلى روسيا وأوروبا على حد سواء، فمثل هذا الرد سيتيح تجنب الحرب وبناء الاستقرار والشفافية والثقة للجميع".

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن قبل اللقاء أنه متفائل بشكل معقول بشأن المحادثات المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم.

وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن الهدف من زيارته لروسيا هو منع تصعيد وتدهور الوضع حول أوكرانيا.

من جانبه، أشار الكرملين إلى أن الرئيسين الروسي والفرنسي سيناقشان خلال المحادثات الثنائية الضمانات الأمنية في المقام الأول.