الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى الغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (بي بي سي)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، إن هناك مؤشرات متزايدة على أن روسيا تواصل استخدام إمدادات الغاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية على الدول الغربية المستهلكة.

وجاءت تصريحات أورسولا فون دير لاين على هامش مستجدات الوضع الأمني في اوروبا في ظل حشد موسكو أكثر من مئة ألف جندي على حدودها الغربية مع أوكرانيا.

وتأتي تصريحات فون دير لاين في أعقاب قرار اتخذته شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، يقضي بعدم حجز سعة إضافية في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، ضمن خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يمدَ أوروبا بالغاز الروسي.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن ما أقدمت عليه موسكو هو "طريقة غريبة للغاية لإدارة الأعمال"، بالنظر إلى الطلب الهائل على الطاقة، والارتفاع الجنوني في الأسعار.

وقالت شركة غازبروم إنها تفي بجميع ترتيباتها التعاقدية.

وقد نفت روسيا التهم الموجَهة إليها بحجب الإمدادات، كطريقة لحمل المنظمين الأوروبيين على الموافقة على مشروع "نورد ستريم 2" وهو خط أنابيب روسي يمر عبر بحر البلطيق والذي تم الانتهاء منه مؤخرًا.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من أن أي هجوم تنفذه روسيا على الأراضي الأوكرانية سيكون له تبعات على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

ويمتد مشروع أنابيب "نورد ستريم 2" من روسيا مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وهدد مسؤولون ألمان بفرض عقوبات تستهدفه.