إسرائيل تقرر تشكيل لجنة تحقيق في قضية التجسس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 9 دقائق

قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، تشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول قضية برمجية التجسس المعروفة بـ”بيغاسوس” واحتمال تعرض مواطنين وشخصيات عامة للمساس بحقوقهم.

وقال بارليف في بيان نشر على “تويتر”: “في ضوء الدعاية حول استخدام التقنيات المختلفة، قررت تشكيل لجنة حكومية تحقق بشكل شامل في انتهاكات الحقوق المدنية والتدخل في خصوصية المواطنين”.

وأضاف أن “اللجنة ستكون مخولة بصلاحية لجنة تحقيق رسمية بما يتعلق باستدعاء شهود والتحقيق معهم تحت طائلة التحذير”.

وأثار الكشف عن زرع برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” في هواتف سياسيين ونشطاء اجتماعيين، جلبة في إسرائيل.

وقالت صحيفة “كلكليست” الإسرائيلية، الإثنين، إن الشرطة زرعت هذا البرنامج، في هواتف خليوية، لمديرين عامّين في وزارات، ونشطاء اجتماعيين، وسياسيين ورؤساء بلديات.

وجاء ذلك بعد أن كشفت الصحيفة ذاتها الشهر الماضي، أن الشرطة زرعت ذات البرنامج، في هواتف نقالة لمواطنين عاديين دون إذن من النيابة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول: “إن الأمور التي تم نشرها، إذا تبينت صحتها، خطيرة للغاية”.

وأضاف: “فهذه الأداة (برنامج بيغاسوس) وغيرها من الأدوات المشابهة لها، هي عبارة عن أدوات بالغة الأهمية في سبيل مكافحة الإرهاب وكذلك في سبيل مكافحة الإجرام الخطير، لكنها غير مصصمة للقيام بالتصيّد الاحتيالي على نطاق واسع، لدى مواطني إسرائيل أو لدى الشخصيات العامة في دولة إسرائيل، وبالتالي فعلينا إدراك ماذا جرى بالضبط”.

وتابع بينيت: “حاليًا تتم دراسة الأشياء بشكل موضوعي وسريع من قبل نائب المستشار القضائي للحكومة”.

وأكمل: “لن تُترك هذه المسألة بدون إجابة؛ لقد حدثت أمور خطيرة للغاية هنا على ما يبدو”.

وبرنامج “بيغاسوس” المصنع من قبل شركة إسرائيلية، يُزرع بشكل خفي في الأجهزة النقالة بغرض التجسس.

وفي الأشهر الماضية، أُفيد عن استخدام البرنامج ذاته من قبل العديد من الدول للتجسس على معارضين وصحافيين ونشطاء اجتماعيين، وسياسيين حول العالم.